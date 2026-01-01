В колледже Перми вывесили списки с именами студентов-дропперов В минобре Прикамья разъяснили ситуацию

Издание perm.aif.ru обратилось в минобр Пермского края за комментариями по поводу скандала, связанного с публикацией списков студентов-дропперов в Пермском колледже транспорта и сервиса.

Очевидцы сообщили, что в учебном заведении обнародованы списки учащихся под заголовком «Наши дропперы». В этих списках напротив фамилий студентов были указаны суммы денежных переводов на их счета.

Представители минобразования Прикамья пояснили, что публикация личных данных студентов является нарушением законодательства. По итогам служебной проверки, проведённой в колледже, секретарю учебной части был вынесен выговор.

В министерстве уточнили, что работа со студентами и их родителями проводилась на основании письма от комиссии по делам несовершеннолетних. Секретарь учебной части составил списки студентов по группам для кураторов, которые должны были взять у студентов объяснения и уведомить их родителей. Списки были предназначены для внутреннего использования и были опубликованы без согласования с руководством колледжа. После этого списки были оперативно удалены.

Ранее ГУ МВД по Пермскому краю сообщило о результатах проверок среди молодежи. Было установлено, что 31% выявленных дропперов в регионе составляют несовершеннолетние. Случаи использования банковских карт для незаконных операций были зафиксированы в различных учебных заведениях региона. Лидером по количеству выявленных случаев стал Пермский химико-технологический колледж, где было выявлено 270 студентов-дропперов. В торгово-технологическом колледже было зафиксировано 192 случая, а в Березниковском колледже строительных технологий — 170 случаев.

