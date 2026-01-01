Против объединения майских праздников за счет январских каникул высказались 54% пермяков

В Общественной палате РФ предложили удлинить майские праздники, сделав их непрерывными с 1 по 9 мая, перераспределив при этом январские выходные. Идея возникла из-за того, что весна считается более удобным временем для активности и отдыха с семьей. Однако большинство пермяков не поддержали эту инициативу: против высказались 54% участников опроса SuperJob.

В комментариях горожане так аргументировали свою позицию: «Это скажется на зарплате» или «Лучше нормально отдохнуть зимой. Не нужно ничего менять».

За объединение праздников выступили лишь 29% опрошенных.

Мужчины оказались более благосклонны к предложению, чем женщины: 34% мужчин поддержали идею, тогда как среди женщин этот показатель составил 24%. Молодежь до 35 лет и люди старше 45 лет поддерживают инициативу примерно одинаково (32 и 35% соответственно), тогда как среди респондентов 35-45 лет сторонников меньше (20%).

Среди тех, кто имеет среднее профессиональное образование, инициативу поддержали 42%, в то время как среди обладателей высшего образования — только 29%. Уровень поддержки растет с увеличением доходов: среди тех, кто зарабатывает до 100 тыс. руб. в месяц, инициативу одобрили 24%, а среди граждан с зарплатой от 150 тыс. руб. — уже 41%.

