Началась отделка фасада нового корпуса медколледжа в Перми

фото из соцсетей Павла Черепанова

На участке между ш. Космонавтов и ул. Баумана в Перми возводят новый лабораторный корпус для Медицинского колледжа. Четырехэтажное здание будет включать современные кабинеты, лаборатории и лекционные залы. Сейчас строители занимаются внешней отделкой фасада, который планируется украсить подсветкой и сделать частью гостевого маршрута по ш. Космонавтов. Об этом сообщил внештатный советник губернатора Пермского края по строительству Павел Черепанов.

Параллельно ведутся внутренние работы: отделка помещений, установка дверей и настройка коммуникаций. В подвале уже готов индивидуальный тепловой пункт, который будет автоматически регулировать температуру внутри и снаружи здания, обеспечивая комфортные условия для студентов.

Кроме того, идет реконструкция главного корпуса колледжа.

«Старое здание, которое раньше выглядело невзрачно, постепенно преображается: плитку 60-х годов заменяют на керамогранит. Внутри корпуса будут обновлены столовая, коридоры, аудитории и актовый зал, где ремонт коснется всех элементов, от пола до потолка», — отметил Черепанов.

