Литр бензина в Пермском крае подорожал на 14 копеек Цена на АИ-98 не изменилась

Константин Долгановский

По данным Росстата, средняя стоимость литра автомобильного топлива в Прикамье выросла за неделю (с 28 апреля по 4 мая) на 14 коп. и достигла 66,77 руб.

Цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 выросли на 14 и 15 коп. соответственно, до 63,54 и 68,70 руб. за литр. Дизельное топливо подорожало на 13 коп., до 78,64 руб. за литр. Цена на АИ-98 осталась прежней — 94,46 руб. за литр.

В течение недели рост цен на бензин был отмечен в 44 регионах России, особенно заметно — в Чеченской Республике (+1,6%).

Снижение цен было зафиксировано в Ингушетии (-0,1%).

