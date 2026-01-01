В Прикамье 8 и 9 мая изменится движение межмуниципальных маршрутов

Министерство транспорта Пермского края

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых 81-й годовщине Великой Победы, в Прикамье введут временные схемы движения межмуниципальных маршрутов № 528 «Очер— Верещагино», № 657 «Пермь—с. Соколово», № 681 «Пермь—Верещагино». Об этом сообщает краевой минтранс.

8 мая

— Маршрут № 657: из Перми отправится не в 14:30, а в 14:50;

— Маршрут № 528: отправления из Очёра в 15:30 и из Верещагино в 16:40 проследуют от/до остановки «Пешеходный мост», расположенной на ул. Верещагинской, возле дома № 2 по ул. Железнодорожной, по Очёрскому тракту и ул. Верещагинской.

9 мая

— Маршрут № 681: отправится из Перми не в 9:00, а в 9:30.

— Маршрут № 528: отправления из Очёра в 9:20 и из Верещагино в 10:20 отменяются. Вместо них вводятся отправления из Очёра в 15:30 и из Верещагино в 16:40. Остальные рейсы осуществляются в соответствии с расписанием.

