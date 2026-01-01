В трёх населённых пунктах Прикамья на время отключат радио и телевидение Ограничения коснутся села Бияваш, Красновишерска и Чусового

Фото сгенерировано нейросетью

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр проинформировал о запланированных краткосрочных отключениях средств телерадиовещания с 11 по 17 мая 2026 года. Ограничения затронут три населённых пункта Пермского края.

— В селе Бияваш Октябрьского городского округа 13 мая этого года с 12:00 до 18:00 по местному времени прекратится вещание цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2.

— В Красновишерске 13 мая с 12 до 18 часов ограничения затронут цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2, а также Радио России.

— В Чусовом не будут доступны цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2 и Радио России с 09:00 до 18:00 14 мая.





