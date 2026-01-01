Жителя Прикамья осудили за рубку леса в особо крупном размере Он оштрафован на 1,1 млн рублей

Константин Долгановский

Кудымкарский горсуд вынес приговор «чёрному лесорубу», сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Он признан виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере).

С августа 2024 года до конца октября 2024-го в защитных лесах Верх-Юсьвинского участкового лесничества подсудимый незаконно вырубил лес на сумму свыше 280 тыс. руб.

В ходе судебного заседания подсудимый не признал свою вину и пояснил, что свидетели его оговаривают. По его словам, он не причастен к вырубке леса.

Суд с учётом предоставленных гособвинением изобличающих доказательств, в частности, экспертное заключение, которое установило, что деревья были спилены бензопилой, найденной в доме подсудимого, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1,1 млн руб. Также с осужденного взыскана сумма причинённого преступлением ущерба. Приговор в законную силу не вступил.

