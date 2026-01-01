Александр Бастрыкин заинтересовался нарушением жилищных прав сироты из Прикамья Девушка ждёт благоустроенное жильё с 2022 года

Глава СК России ждёт доклад по уголовному делу в связи с обращением о нарушении прав жительницы Пермского края, которая осталась сиротой будучи несовершеннолетней, сообщает пресс-служба следкома РФ.

Жительница Соликамска обратилась к Александру Бастрыкину через Информационный центр. Она сообщила, что на протяжении долгого времени ей не предоставляют положенное по закону жильё. Девушка состоит на учёте лиц, которым положены жилые помещения, с 2022 года. В настоящее время она вместе со своим ребёнком живёт в арендованной квартире за свой счёт. Обращения в компетентные органы не помогли. В СУ СК России по Пермскому краю возбуждалось уголовное дело, но вскоре оно было отменено надзорным органом.

Для защиты прав женщины региональное следственное управление вновь возбудило уголовное дело.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину подготовить доклад о результатах расследования уголовного дела, а также доложить о работе по реализации права оставшихся без попечения родителей детей на благоустроенное жильё. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

