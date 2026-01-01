В Прикамье разработано новое устройство для обслуживания и ремонта сельхозтехники Оно позволяет диагностировать оборудование дистанционно Поделиться Твитнуть

Фото: Краснокамский ремонтно-механический завод

Краснокамский ремонтно-механический завод (КРМЗ) предлагает владельцам сельскохозяйственной техники воспользоваться «Аватар-технологией» для удалённой диагностики сельхозоборудования. Российскую гарнитуру улучшенной реальности разработал IT-инженер из Пермского края Андрей Верещагин.

В пресс-службе правительства региона отмечают, что с помощью устройства специалисты агрохозяйств могут обслуживать и ремонтировать технику под контролем экспертов сервисного центра завода-производителя. При этом работа гарнитуры не зависит от местоположения пользователя, необходим лишь доступ в интернет.

Разработка состоит из камеры высокого разрешения, гарнитуры из наушников и микрофона, антенны, мощного фонарика и лазерного целеуказателя. С помощью гарнитуры глазами механика смотрят эксперты завода — инженеры, наладчики, технологи, инженеры. Исполнитель может одновременно общаться со специалистами и работать обеими руками.

«Для хозяйства с парком из нескольких машин — это сохранённые средства, которые можно направить на развитие. Весь процесс работы эксперта гарнитура записывает на видео. Хозяйство получает понятную инструкцию: как настроить, установить или провести диагностику того или иного оборудования. Эти видео можно в дальнейшем использовать для обучения сотрудников», — говорит Андрей Верещагин.

По словам директора КРМЗ Дмитрия Теплова, бесперебойная работа техники критически важна во время заготовки кормов, так как простой машин несёт угрозу кормовым запасам. Он отметил также, что в первую очередь сервис будет востребован хозяйствами в отдалённых районах страны, у иностранных покупателей завода и предприятий, где нет опытных инженеров.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.