Экспорт мороженого из Прикамья в Беларусь вырос на треть Из региона выслали более 21 тонны

За первые четыре месяца 2026 года из Пермского края в Республику Беларусь было отправлено 21,32 тонны мороженого. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда объём поставок составил 16,25 тонны. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Как пояснили в ведомстве, 4 мая специалисты Россельхознадзора проконтролировали отправку очередной партии весом 6,9 тонны продукции. Вся она соответствовала строгим ветеринарно-санитарным нормам Евразийского экономического союза, а качество было подтверждено лабораторными исследованиями в Екатеринбурге.

Перевозка осуществлялась специальным автотранспортом с морозильной установкой, что гарантирует сохранность товара.

