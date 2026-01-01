В Прикамье зафиксирован рост реальных зарплат на 3,3% Особенно заметный прирост отмечен у сотрудников сферы общепита

Константин Долгановский

По информации Пермьстата, в январе—феврале 2026 года средняя номинальная начисленная зарплата в Пермском крае достигла 82,4 тыс. руб. Это на 10,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом реальная заработная плата, скорректированная с учётом инфляции, увеличилась на 3,3%. Особенно заметный прирост отмечен у сотрудников сферы общественного питания (+22,2%), строителей (+18,5%) и работников сельского хозяйства (+18,4%).

В статистическом ведомстве отметили, что такие показатели свидетельствуют о позитивной динамике на рынке труда региона и росте доходов населения.

