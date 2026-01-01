Мошенники к Дню Победы придумали новый способ обмана жителей Прикамья Персональные данные выманивают через поддельные поисковые отряды

Мошенники к Дню Победы придумали новый способ обмана жителей Прикамья. Об этом предупреждает краевой минтербез. Злоумышленники выманивают персональные данные через поддельные «поисковые отряды».

«Они представляются участниками волонтёрских движений, рассылают сообщения о том, что якобы нашли данные о родственнике, погибшем в Великую Отечественную войну. Для уточнения информации жертву просят перейти по ссылке, которая ведёт на поддельный архивный сайт. Так мошенники собирают персональные данные и коды из СМС», — рассказали в ведомстве.

Жителей призывают быть бдительными и не переходить по подозрительным ссылкам из сообщений, даже если они приходят от знакомых, поскольку аккаунты могут оказаться взломанными. Всю информацию необходимо проверять официально — в случае поступления сообщений о найденных данных родственника нужно напрямую связаться с официальными поисковыми отрядами или архивами по контактам с их официальных сайтов.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, нельзя использовать номера и ссылки из подозрительных сообщений, а также сообщать коды из СМС, пароли и данные банковских карт. При получении подозрительных звонков рекомендуется заблокировать отправителя и сообщить в полицию.

Родственникам старшего возраста нужно объяснить, что перед передачей данных необходимо посоветоваться с близкими. Детям рекомендуется рассказать, что передавать незнакомцам в сети личную информацию запрещено, не стоит безоговорочно доверять ярким предложениям, срочным просьбам или сообщениям от «новых друзей», следует остерегаться поддельных сайтов и страниц, копирующих дизайн популярных соцсетей или игровых платформ, а для защиты аккаунтов нужно создавать уникальные комбинации из букв, цифр и символов.

