Многодетную семью в Пермском крае не ставили на учёт для выдачи земли по льготе Главе Добрянки было внесено представление

Константин Долгановский

Многодетную семью из Добрянки в Пермском крае не ставили на учёт для выдачи земельного участка в льготном порядке. В связи с этим местная прокуратура провела проверку соблюдения администрацией округа прав граждан.

В ходе проверки было установлено, что власти неоднократно принимали незаконные решения об отказе. Причиной послужило отсутствие сведений о регистрации всех членов семьи по одному адресу либо наличие информации об отчуждении земельного участка, находящегося в собственности.

«Указанные основания противоречат положениям действующего законодательства, в связи с чем главе администрации Добрянского муниципального округа внесено представление», — сообщается на Едином портале прокуратуры РФ.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования семью поставили на учёт в список для выдачи земельного участка в льготном порядке.

