В Ножовской школе в Частинском округе Прикамья открылся первый в округе агрокласс В целом в регионе оборудовано 47 специализированных агротехклассов

Фото: пресс-служба министерства агропромышленного комплекса Пермского края

В Частинском округе в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» состоялось торжественное открытие агротехнологического класса по направлению «Эффективное животноводство и современные корма».

Агрокласс создан на базе Ножовской школы при поддержке индустриального партнёра ООО «Антар». Углублённо изучать биологию, химию, физику и обществознание здесь будут 26 восьмиклассников. В классе был проведён ремонт, для занятий приобретено специальное оборудование, включая гидропонную настенную установку по выращиванию микрозелени, стеллажи с автоматизированной подсветкой и подачей воздуха к корневой системе растений.

Благодаря сотрудничеству с местным предприятием школьники получат современные ресурсы и площадки для освоения необходимых компетенций в сельском хозяйстве.

«Агроклассы открывают новые возможности для получения как теоретических знаний, так и практических навыков. Это важный шаг в подготовке школьников к будущей профессии в сфере современного сельского хозяйства. Будем надеяться, что обучение в агроклассе поможет определиться с выбором востребованной специальности и в дальнейшем трудиться в аграрной отрасли», — отметила министр агропромышленного комплекса Пермского края Анна Быкова.

Добавим, что на данный момент в Прикамье открыты 47 агроклассов. Как отмечал ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, они оснащаются современным оборудованием и учебными материалами. До 2030 года в Прикамье будут оборудованы 83 специализированных класса.

