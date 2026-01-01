Директор пермской управляющей компании дисквалифицирован на шесть месяцев Поводом стали нарушения лицензионных требований по содержанию общего имущества

В Перми директор управляющей компании ООО «Пермкоммуналсервис» дисквалифицирован на шесть месяцев. Такое наказание вынес мировой суд 29 апреля по административному делу, возбуждённому краевой Госжилинспекцией на основании выявленных нарушений.

«Поводом для его дисквалификации послужили многочисленные нарушения лицензионных требований в части содержания общего имущества в многоквартирном доме № 19 по ул. Академика Вавилова в Перми», — уточнили в ИГЖН.

Отмечается, что в управлении компании сейчас находится 110 многоквартирных домов, которые расположены в Свердловском и Мотовилихинском районах Перми, а также на территории Пермского муниципального округа.

Выбирая меру наказания, судья учёл характер совершенного правонарушения, которым были затронуты безопасность, права и интересы жителей, а также личность и имущественное положение руководителя УК. В частности, ранее он уже привлекался к административной ответственности как должностное лицо за ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов. Наказанием ему послужил штраф на общую сумму более 50 тыс. руб. Пока постановление суда не вступило в законную силу.

