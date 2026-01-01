В Прикамье возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении соцвыплат В Чайковском женщина незаконно получила 350 тысяч рублей

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Чайковском следователи СК возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы 1975 г.р. Её подозревают в мошенничестве при получении социальных выплат в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 12 марта 2025 года женщина обратилась в краевой минсоц с заявлением о государственной социальной помощи на основании социального контракта. Для этого она заключила контракт на развитие бизнеса по переработке вторичного сырья. Одним из условий получения гранта был статус малоимущего, для подтверждения которого подозреваемая предоставила заведомо ложные сведения о доходах семьи.

В результате мошеннических действий женщина получила из бюджета Пермского края 350 тыс. руб. Преступление было выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Чайковскому городскому округу.

Сейчас следователи допрашивают подозреваемую и свидетелей, а также изучают банковские операции фигурантки. Женщина полностью возместила причинённый ущерб. Расследование уголовного дела продолжается.

