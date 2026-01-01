Власти Пермского округа рассказали, куда пропала вода в Култаевском пруду На водном объекте идёт подготовка к плановому ремонту Поделиться Твитнуть

В с. Култаево Пермского муниципального округа местные жители обеспокоены резким понижением уровня воды в пруду — водоём обмелел. В соцсетях появились фотографии водного объекта, где практически нет воды.

В администрации округа «Новому компаньону» рассказали, что спуск воды в пруду — временная и необходимая мера: без осушения невозможно провести ремонт затворов на гидротехническом сооружении. Работы запланированы на лето 2026 года. После завершения ремонта пруд начнут постепенно наполнять, и водоём вернётся к привычному состоянию.

«Администрация округа принимает все меры для оперативного решения сложившейся ситуации», — подчеркнули чиновники.

Как рассказал читатель «Нового компаньона» из с. Култаево Юрий, пруд стали чистить в прошлом году: на специальной платформе на воде экскаватор выкорчевывал кустарники, которые потом грузили на самосвалы и увозили.

«Я стал жить в Култаево перед пандемией в марте 2020 года. Пруд — точка притяжения, красивое место в центре поселка. Местные власти решили реконструировать дамбу пруда. Воду слили. Подрядчик обанкротился. Пока искали нового подрядчика дно пруда заросло травой и кустарником», — пояснил он.

Два года назад дамба пруда выглядела вот таким образом:

Фото представлено читателями "Нового компаньона"

По словам собеседника «Нового компаньона», в итоге дамбу починили, а пруд наполнили водой.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.