Лизинг для сельхозпереработчиков и МТК: ставки от 3,5% годовых Малые технологические компании (МТК) получили доступ к программе, а для сельхозпереработчиков снизили ставку до 3,5% и добавили субсидию на аванс Поделиться Твитнуть

Ольга Травникова, генеральный директор Микрофинансовой компании Пермского края Фото: АО «Микрофинансовая компания Пермского края»

Программа льготного лизинга для малого и среднего бизнеса действует в регионе уже два года. Изначально она работала для производственных и сельскохозяйственных предприятий. В декабре 2025 года к ним добавились туризм, гостиничный бизнес и креативные индустрии. По инициативе губернатора Дмитрия Махонина правительство края продолжило расширять программу: теперь в неё включили малые технологические компании, а для сельхозперерабатывающих предприятий дополнительно улучшили условия.

Как сообщила Ольга Травникова, генеральный директор Микрофинансовой компании Пермского края, малые технологические компании, которые включены в реестр МТК, могут получить оборудование и спецтехнику в лизинг по ставке от 4% годовых. Перечень включает более 120 позиций: ИТ-оборудование (серверы, компьютеры, планшеты, принтеры, 3D-сканеры и др.), производственные роботы и станки, генераторы, приборы для измерений, оборудование для складов, сельского хозяйства, пищевой промышленности. В Прикамье сегодня 150 таких предприятий (13% от общего числа в ПФО), регион занимает второе место в округе.

Для сельхозперерабатывающих предприятий и пищевой промышленности ставка снижена до 3,5% годовых на отечественное оборудование. Кроме того, краевое Министерство агропромышленного комплекса субсидирует до 30% авансового платежа по лизингу. Обязательное условие для этой категории — наличие компании в реестре получателей поддержки Минагро Пермского края. Подходящие виды деятельности: сельское хозяйство (код 01 ОКВЭД, кроме 01.7 и 01.70), производство пищевых продуктов (код 10) и напитков (код 11).

В перечень оборудования для сельхозперерабатывающих компаний включено более 30 категорий: оборудование для молочной, мукомольной, хлебопекарной, кондитерской промышленности, производства напитков, жиров и масел, техника для переработки мяса, птицы, рыбы, плодов и овощей, а также промышленные роботы.

Для всех категорий сумма лизинга составляет от 500 тыс. до 30 млн руб., срок до 60 месяцев, аванс от 10% до 50%. Залог не требуется. Программа работает в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Подать заявку можно в Микрофинансовой компании Пермского края (г. Пермь, ул. Ленина, д. 68, 3 этаж), консультации по телефону 8-800-300-80-90. Подробности — на сайте mfk59.ru.

Дисклеймер:

Указаны условия для лизинга и лизинга оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции: лизинг предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства (далее СМСП), осуществляющим деятельность на территории Пермского края в сферах обрабатывающего производства (раздел С Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК029-20214 (КДЕС Ред.2), далее ОКВЭД), сельскохозяйственного производства (класс 01 (за исключением кодов 01.7 и 01.70) ОКВЭД), гостиничного бизнеса и туризма (класс 55 (за исключением кодов 55.9 и 55.90) и класс 79 ОКВЭД) или включенных в реестр креативных (творческих) индустрий в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 31 июля 2025 г. № 610-п «О ведении реестра субъектов креативных (творческих) индустрий, осуществляющих деятельность в Пермском крае», или реестр малых технологических компаний и соответствующим требованиям раздела 2, 3 Правил предоставления имущества в лизинг (далее — Правила); лизинг оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции предоставляется СМСП, соответствующим требованиям раздела 2, 3 Правил и осуществляющим деятельность на территории Пермского края в сферах производства пищевых продуктов и напитков (код 10, 11 ООКВЭД), сельскохозяйственного производства (класс 01 (за исключением кодов 01.7 и 01.70) ОКВЭД), состоящие в разделах 1-3 реестра получателей государственной поддержки сельскохозяйственного производства, утвержденного Приказом Министерства агропромышленного комплекса Пермского края и действующего на дату принятия решения Комиссией. Минимальный размер лизинга — 500 000 руб., максимальный — 30 000 000 руб.; авансовый платеж — от 10% до 50%. Процентная ставка по договору лизинга — 4% годовых — для приобретения отечественного оборудования и специальной транспортной техники; 8% годовых — для приобретения оборудования и специальной транспортной техники, произведенных на территории стран, не включенных в Перечень иностранных государств, осуществляющих в отношении РФ недружественные действия*; 16% годовых — в иных случаях. Процентная ставка по договору лизинга оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции — 3,5% годовых — для приобретения отечественного оборудования и специальной транспортной техники; 7,5% годовых — для приобретения оборудования и специальной транспортной техники, произведенных на территории стран, не включенных в Перечень иностранных государств, осуществляющих в отношении РФ недружественные действия*; 15,5% годовых — в иных случаях. Максимальный срок лизинга — 60 месяцев; срок деятельности заявителя — от 12 месяцев; предмет лизинга: оборудование и специальная транспортная техника в соответствии с Приложением №5, Приложением №6, Приложением №7, Приложением №8 к Правилам, за исключением лесоперерабатывающей, лесообрабатывающей, лесозаготовительной техники/оборудования; виды обеспечения: поручительство физических и юридических лиц; способ погашения — аннуитетный платеж. Информация актуальна на 06.05.2026 года.

Дополнительные расходы: расходы по страхованию имущества, жизни и здоровья (в случае превышения предельно допустимого возраста), оплате нотариальных действий, оплате оценки предмета лизинга, расходы по отнесению предмета лизинга к ОКПД2, расходы при выпуске УКЭП. Правила предоставления имущества в лизинг АО «Микрофинансовая компания Пермского края» утверждены протоколом заседания Совета директоров от 08.12.2025 №17 (в ред. протокола заседания Совета директоров от 22.12.2025г. №18, от 30.01.2026г. №4, от 27.04.2026г. №8) и размещены на сайте mfk59.ru.

АО «Микрофинансовая компания Пермского края», 614096, Пермский край, г. о. Пермский, г. Пермь, ул. Ленина, 68, каб. 307, ИНН 5902198365, регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций от 12.08.2011 г. № 4110559000364.

*Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022г. №430-р.

Реклама. АО «Микрофинансовая компания Пермского края».

erid: 3apb1QrvkfDM7MsqmQh4GfMsZ434DnxuHpv5poyKh9m2D

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.