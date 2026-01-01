На Пермский край надвигается гроза со шквалистым ветром

В районе Кирова активизируются грозовые облака, предвещающие приближение холодного фронта. Эти облака скоро переместятся на северо-запад Пермского края, где, особенно на западе Коми-Пермяцкого округа, вероятны первые сильные грозы с порывами ветра до 20 м/с и выше. В остальных частях края холодный фронт ожидается ближе к вечеру 6 мая и ночью, что приведёт к снижению грозовой активности и маловероятности шквалистых ветров. По южной части края фронт может пройти без осадков. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Завтра, 7 мая, с северо-запада придёт более холодный воздух, что вызовет значительное похолодание, особенно в северной части края, где температура днем не поднимется выше +13…+15°С. На крайнем юге, где влияние холодного воздуха будет слабее, температура может достичь +20°С. В Перми ожидается +16…+18°С. Днем погода будет малооблачной благодаря гребню антициклона, который движется с запада на восток.

А сегодня к 15:00 в аэропорту Большое Савино уже зафиксирована температура +26°С, поэтому 6 мая, вероятно, станет самым теплым днем первой половины месяца.

