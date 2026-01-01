Пермский диджей и коми-пермяцкий ансамбль «Шондiбан» представили новый трек Но композицию «Катенька» также сняли видеоклип

скриншот видео на трек "Катенька"

Гоша Шихов, известный как Baadwrk, и коми-пермяцкий ансамбль «Шондiбан» представили новый трек «Катенька» и музыкальное видео к нему. Этот проект сочетает современные bassline-ритмы с традиционными элементами коми-пермяцкой культуры. Об этом сообщает Фонд креативных индустрий Пермского края.

Baadwrk — пермский музыкант, диджей и продюсер, которого называют «отцом пермского бейслайна».

«Шондiбан» из Кудымкара — это коллектив, исполняющий коми-пермяцкие песни, танцевальные композиции и фольклорные обряды. Название ансамбля переводится как «Лик солнца» и отражает яркость и уникальность коми-пермяцкой культурной традиции.

Трек «Катенька» был выпущен на лейбле Soviett Union и доступен для прослушивания на «ЯМузыке» и других платформах. Soviett Union является частью российского лейбла Soviett Records, специализирующегося на электронной музыке глобального масштаба. Пермяки могут подать заявку на участие в этом лейбле. Клип на трек стал частью проекта «Эхо Пармы», который объединяет фольклорные ансамбли и электронных продюсеров.

