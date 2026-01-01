Директор Фонда грантов губернатора станет членом Общественной палаты Прикамья Вакантное место займёт Сергей Воробьёв

Фото: администрация Березниковского округа

Общественная палата Пермского края пополнится новым членом. Согласно проекту указа губернатора, опубликованному на официальном сайте регионального правительства, вакантное место, освободившееся после ухода Александра Маслова, займет Сергей Воробьёв, директор Фонда грантов губернатора Прикамья.

Сергей Воробьёв обладает богатым профессиональным опытом. До своей нынешней должности он занимал пост ведущего инженера в отделе автоматизированных систем управления производством ОАО «АВИСМА». Впоследствии его карьера развивалась в направлении молодежной политики и развития предпринимательства: он возглавил отдел по делам молодёжи, а также управлял отделом по вопросам потребительского рынка и развитию бизнеса в администрации Березников.

В ноябре 2023 года Воробьёв занял должность директора Фонда губернаторских грантов Пермского края, что стало важным этапом в его профессиональной деятельности.

Работа Общественной палаты седьмого созыва стартовала в феврале этого года. Александр Маслов, ранее назначенный губернатором, покинул состав палаты в связи с назначением на должность и. о. первого замглавы администрации Добрянского муниципального округа.

Отметим, это не единственное изменение в составе Палаты. Ранее свое решение покинуть организацию объявил Алексей Грибанов, ставший руководителем регионального отделения «Партии пенсионеров».

