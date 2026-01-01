В Перми более 700 объектов обработали от грызунов Дератизация продолжится до 20 мая

С 20 апреля в Перми началась ежегодная весенняя кампания по борьбе с грызунами. Дератизация продлится до 20 мая и охватит все районы города, включая жилые дома, общественные здания, городские леса и другие объекты инфраструктуры.

Как сообщили в мэрии, с начала кампании уже обработано более 700 объектов, и планируется обработать ещё более тысячи. Основные усилия направлены на подвалы, территории вокруг мусорных контейнеров и зоны теплосетей.

Например, в Орджоникидзевском районе за неделю обработали 158 подвалов и 37 контейнерных площадок. В Индустриальном районе обработали 56 многоквартирных домов и 28 контейнерных площадок. В Дзержинском районе обработали 368 придомовых территорий и 68 контейнерных площадок. В Кировском районе обработали 26 территорий и 15 мест накопления мусора. В Новых Лядах обработали 23 многоквартирных дома и 15 мест накопления отходов. В Ленинском районе 19 домов уже прошли обработку, еще четыре дома обслуживаются по договору каждый месяц.

По данным МКУ «Пермблагоустройство», с начала апреля в Перми обработали более 35 гектаров территорий объектов озеленения, включая эспланаду, Театральный сад, бульвар Комсомольского проспекта, сад имени Гоголя, улицы Попова и Татищева, Аллею Памяти на улице Екатерининской, газоны по улице Ленина и другие места.

