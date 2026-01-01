В Перми обновили 65 тысяч квадратных метров дорожного покрытия

Константин Долгановский

В Перми подрядчики обновляют дорожное полотно и дорожную разметку. Работы проводятся по методу карт во всех районах города, сообщает пресс-служба мэрии.

Метод карт представляет собой технологию ремонта, при которой повреждённый участок дороги вырезается большими кусками и затем заполняется асфальтобетоном. Подрядные организации уже провели работы на следующих улицах:

— Энгельса, от ДКЖ до ул. Папаницы;

— Декабристов, между Кавалерийской и Карпинского;

— Ласьвинская, в районе развязки с микрорайоном Крым;

— Сивашская, от Хвойной до Миргородской;

— Куйбышева, между Лодыгина и Анвара Гатауллина;

— Первомайская, от Менжинского до Александра Щербакова;

— Толбухина, между Медведева и Писарева;

— Целинная, от Кузнецкой до границы Мотовилихинского района.

Общая площадь обновлённых участков составила более 65 тыс. кв. м.

Кроме того, подрядчики занимаются нанесением или обновлением дорожной разметки на 144 улицах. Разметка уже обновлена на шоссе Космонавтов, улицах Дениса Давыдова, Адмирала Нахимова, Закамская, Ласьвинская, Гайвинская, Вильямса, Генерала Черняховского, Старцева, Техническая, Восстания и др.





