Пермский Центр ГИМС меняет прописку

МЧС России по Пермскому краю

С 8 мая жители Перми смогут получить услуги Центра государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) по новому адресу: ул. М. Горького, 44. Здесь будут проводиться аттестация судоводителей, регистрация и осмотр маломерных судов. Об этом сообщили в учреждении.

Центр ГИМС напоминает, когда нужно проходить освидетельствование маломерного судна при регистрации, каждые пять лет после этого, после аварии или ремонта, после модернизации и по запросу владельца.

Освидетельствование проводится бесплатно. Для этого нужно подать заявление в инспекторское подразделение ГИМС. Можно сделать это онлайн через портал Госуслуг или лично. Заявление рассматривают за один рабочий день.

После одобрения заявления инспектор назначит дату и место освидетельствования. При проверке нужно предъявить судовой билет, документ, удостоверяющий личность, а также само судно и мотор. Инспектор осмотрит судно на берегу и под водой.

По итогам проверки составляют акт и выдают новый судовой билет. Старый документ забирают.

