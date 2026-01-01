В Прикамье родители погибшего на СВО солдата не могли получить Орден Мужества

Родители военнослужащего, погибшего на СВО в сентябре 2024 года в районе Ясиноватой, обратились к Уполномоченному по правам человека в Прикамье Игорю Сапко. Они рассказали, что за проявленный героизм президент России посмертно наградил солдата Орденом Мужества. Тем не менее, награда не была вручена родителям погибшего. Об этом пишет «Рифей».

Как сообщили в аппарате омбудсмена, после обращения Игорь Сапко связался с военным комиссаром региона, и была инициирована проверка.

В результате отец погибшего получил удостоверение члена семьи ветерана боевых действий и Орден Мужества.

