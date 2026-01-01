Блогер из Перми составил туристическую карту Усьвы

фото: паблик «Доступный Урал»

В Пермском крае появилась уникальная туристическая карта Усьвы, созданная блогером и туроператором Василием Вавиловым, ведущим канала «Доступный Урал». Разработка карты включала всестороннее исследование поселка и его окрестностей, включая фото- и аэрофотосъемку, а также составление схем. Художники вручную нарисовали каждую улицу, тропинку, дом и скалу. Для самых внимательных предусмотрены «пасхалки» от местных жителей, добавляющие карте особую ценность и живость.

Василий Вавилов сообщил, что работа над первой версией завершена, но это только начало. Карта будет регулярно обновляться и совершенствоваться в зависимости от изменений.

Карта разделена на четыре сезона, что подчеркивает универсальность Усьвы для путешествий в любое время года. «Это не просто туристический продукт, а настоящий символ территории, который, по задумке авторов, будет радовать путешественников многих поколений,» — прокомментировали в минтуризма Пермского края.

