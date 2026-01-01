Инструкторов-проводников в Пермском крае обязали пройти аттестацию до 1 октября Она необходима, чтобы предоставлять туристские услуги на маршрутах повышенной сложности

Юлия Сырова

В Пермском крае инструкторов-проводников обязали пройти аттестацию до 1 октября 2026 года. Эта процедура необходима для оказания туристских услуг на маршрутах повышенной сложности. Об этом сообщили в минтуризма региона.

Согласно действующему законодательству, маршрутами повышенной сложности считаются все маршруты с категорией сложности от первой до высшей. Эти маршруты требуют особого сопровождения из-за наличия различных препятствий, таких как пороги, крутые подъемы, спуски и другие.

На сегодняшний день в единый федеральный реестр инструкторов-проводников внесены более 330 специалистов из Пермского края. Однако они были включены в реестр по спискам спортивных федераций и туроператоров в период, когда это допускалось законом, при условии, что они пройдут аттестацию до 1 октября 2026 года.

Аккредитованные организации, уполномоченные проводить аттестацию, уже разработали графики и списки кандидатов.

Важно отметить, что в случае неявки на аттестацию данные об инструкторе-проводнике могут быть удалены из реестра.

Для прохождения аттестации инструкторы-проводники должны соответствовать следующим требованиям:

— Пройти профессиональное обучение, необходимое для работы с туристами на маршрутах повышенной сложности и обеспечения их безопасности.

— Иметь документ, подтверждающий подготовку по оказанию первой помощи.

— Получить медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы в качестве инструктора-проводника.

Лица с судимостью за преступления против личности не могут быть аттестованы в качестве инструкторов-проводников.

