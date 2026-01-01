В Перми осудили директора организации за уклонение от уплаты налогов

Сергей Глорио

В Пермском крае руководитель организации признан виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму более 39 млн руб. в составе группы лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и в 29 преступлениях, связанных с неправомерным оборотом денежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ), сообщили в краевом следкоме.

Следствие установило, что фактический руководитель организации, при поддержке финансового директора, с 2021 по 2023 год уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость. В 2022 году обвиняемый, действуя в составе группы, совершил 29 поддельных распоряжений о переводе денежных средств на сумму более 43 млн руб. Эти средства направлялись на расчетные счета фиктивных организаций, после чего выводились в неконтролируемый оборот, в том числе обналичивались.

Обвиняемый заключил досудебное соглашение, и уголовное дело было выделено в отдельное производство. На имущество руководителей организации был наложен арест.

Преступления были выявлены сотрудниками УФНС России по Пермскому краю, УФСБ России по Пермскому краю и УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю.

Суд приговорил директора к трем годам лишения свободы условно и назначил штраф.

Приговор пока не вступил в законную силу.

