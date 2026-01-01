В Прикамье суд обязал собственника снести незаконную пристройку к дому в Кунгуре Самовольно возведённый объект нарушал права других жителей

Фото: пресс-служба Пермского краевого суда

В Пермском крае судебная коллегия по гражданским делам подтвердила решение суда первой инстанции, обязав владельца квартиры в Кунгуре демонтировать самовольно возведённую двухэтажную пристройку. Ранее иск в суд поступил из Управления градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа. Это случилось после того, как собственник проигнорировал официальное требование о сносе объекта.

Как сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда, в ходе разбирательства выяснилось, что пристройка не только была построена без разрешительных документов, но и нарушила права других жильцов: доступ к чердаку и крыше оказался заблокирован, в одной из квартир появились трещины на стенах, а общее состояние дома, построенного ещё в XIX веке, ухудшилось. В здании, имеющем 66% износа, зафиксированы сырость, плесень и разрушение конструкций, что создало угрозу для жизни и здоровья людей.

Суд первой инстанции обязал ответчика снести пристройку в течение двух месяцев и выплачивать неустойку — 100 руб. ежедневно за просрочку исполнения. Собственник попытался оспорить это решение, утверждая, что работы начал предыдущий владелец, а доказательств безопасности демонтажа не было представлено.

Однако Пермский краевой суд не нашёл оснований для отмены решения. Коллегия подчеркнула: реконструкция проведена без разрешения и согласия всех собственников, а размер неустойки учитывает финансовое положение владельца. В итоге апелляционная жалоба была отклонена, и решение о сносе пристройки осталось в силе.

