Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермские разработчики готовят релиз фэнтези-игры «Путь к величию» выйдет летом 2026 года

Новую фэнтези-игру «Путь к величию» (Road To Majesty) готовит к релизу пермская инди-студия STORY GAMES. Об этом сообщает Фонд креативных индустрий Пермского края.

По сюжету, главный герой Альбедо отправляется в опасное путешествие. Ему предстоит пройти через четыре континента, захваченные всадниками Апокалипсиса, преодолеть лабиринт древнего бога Ориона; цель путешествия — обрести силу, чтобы исправить ошибки прошлого.

Игроков ждут ловушки, головоломки, задачи на стратегическое мышление, взрывающиеся злодеи и безжалостные Всадники — нужно выжить и добраться до финиша. При этом можно прокачать героя: освоить навыки телепортации, невидимость призрака или получить нимб атаки.

«Встроенный редактор позволяет проектировать собственные лабиринты, комбинировать ручное размещение с процедурной генерацией и делиться творениями с сообществом», — говорится в анонсе игры.

Игру для студии STORY GAMES создаёт команда RTM Team, состоящая из студентов ПГГПУ. Демоверсия уже доступна бесплатно. Релиз запланирован на конец июня 2026 года.

