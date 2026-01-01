На СВО погиб житель Прикамья Денис Тюлюпо
Его похоронят в Северном Коммунаре
Как сообщили в администрации Сивинского муниципального округа, во время проведения российской спецоперации на территории Украины погиб житель Пермского края Денис Тюлюпо.
По данным властей, он родился 19 июля 2001 года, а был убит 24 апреля 2026 года. Обстоятельства и причины гибели не уточняются. Известно лишь, что он служил в звании ефрейтора.
Церемония прощания с военнослужащим состоится 8 мая с 11:00. Также с 11:30 пройдёт митинг в п. Северный Коммунар (ул. Советская, 3).
В администрации выразили соболезнования семье и близким погибшего.
