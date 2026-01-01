Врезавшийся в опору ЛЭП грузовик спровоцировал отключение электричества в Перми Полиция выясняет обстоятельства происшествия

В Перми врезавшийся в опору ЛЭП грузовик спровоцировал отключение электроснабжения на территории Мотовилихинского района. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Урал».

«Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на опору ЛЭП с последующим опрокидыванием. В результате без электроснабжения оказались потребители по улицам Мостовой и Бузинской в микрорайоне Вышка I Перми», — рассказали в компании.

Для устранения повреждения в распределительной сети 0,4 кВ на место происшествия оперативно выехала бригада специалистов. В течение нескольких часов электроснабжение было полностью восстановлено.

В компании рассказали, что по данному факту подано заявление в полицию, ведётся проверка для выяснения всех обстоятельств происшедшего и привлечения виновных лиц к ответственности.

