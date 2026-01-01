Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Российский модный бренд выпустил одежду с декором в пермском зверином стиле В проекте участвовала художница родом из Перми

Фото: Sqware Wombat

Бренд Square Wombat 25 апреля представил новую коллекцию одежды унисекс весенне-летнего сезона. В декоре худи, бомберов и шопперов использована художественная машинная вышивка с образами пермского звериного стиля. Художница Елена Кузнецова, знаток пермской моды, создала эскизы изображений Человеколося, покровительницы рода Берегини, трёх матерей-защитниц, проводников нижнего мира — двуглавого волка, медведя, бобра и пауков, среднего мира — журавлей, реки и змей, небесного мира — солнца и орлов.

На артефактах Пермского звериного стиля богини хмурые, но создатели коллекции внесли изменения: «Хмурое выражение лица могло выражать решительность и целеустремлённость; но мне кажется, что сейчас пусть наши защитники нам улыбаются», — считает основатель бренда Анна Юсупова.

Анна Юсупова, основатель бренда Square Wombat:

— Впервые я узнала про пермский звериный стиль в 2021 году, когда приехал читать лекции про космос в Пермь. Меня поразила энергия, которая есть в этих вещах, и их выразительность. Меня очень тронул исторический контекст — тот факт, что была такая культура, которая полностью потеряна, и эти артефакты — практически всё, что у нас от неё осталось. Это наталкивает на мысли экзистенциального характера... С тех пор я вынашивала мысль как-то это показать: популяризировать этот феномен, но сделать это с большим уважением к культуре прошлого. Я очень рада, что через несколько лет вышла на Елену Кузнецову. Её профессионализм очень ценен.

Елена Кузнецова, художница:

— Анна Юсупова предложила мне сотрудничество со словами: «Ни один московский художник за эту тему не взялся — сказали, что слишком серьёзно надо в неё погружаться, но все в один голос советовали обратиться к Елене Кузнецовой, которая занимается пермским звериным стилем не первый год». Я показала Анне фотографии коллекций пермского дома моды «Новинка» ещё 1980-х годов: там активно работали с пермским звериным стилем, и коллекции были потрясающие. Ей очень понравилось, и мы начали работать.

Работа над коллекцией продолжалась полтора года. Летом новая одежда от Square Wombat поступит в московскую сеть магазинов «Сделано в Москве». Сейчас открыты предпродажи.

Фото предоставлено Анной Юсуповой/Sqware Wombat

