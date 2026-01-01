Вузы Перми повысят цены на обучение на 4-20% Повышение обусловлено федеральным регламентом, отмечают в университетах

Константин Долгановский

Вузы Перми планируют повышение цен на обучение в предстоящем учебном году. Оно составляет от 4 до 20%. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службах университетов.

Так, в ПНИПУ окончательно утвердят цены к 20 июня. По предварительным данным, повышение на технические направления составит 4-5%, на гуманитарные — около 7,5%. При этом на гуманитарном факультете действует гибкая система скидок: при сумме баллов ЕГЭ от 230 можно получить скидку до 50% в зависимости от набранного количества баллов, рассказал начальник отдела маркетинга образовательных программ ПНИПУ Руслан Гарифзянов.

В Пермском классическом университете тоже вырастут цены на обучение в 2026/27 учебном году.

«По данным предварительного мониторинга Минобрнауки РФ, прогнозный средний рост стоимости обучения в 2026-27 учебном году составит 10,7%. В ПГНИУ повышение стоимости обучения составит в среднем 11%», — прокомментировали в вузе.

В НИУ ВШЭ-Пермь обучение подорожает в среднем на 15-20%. Самая высокая цена среди программ бакалавриата у направления «Дизайн» — 510 тыс. руб. в год. В магистратуре же максимальный порог установлен для онлайн-программ: 480 тыс. руб. в год.

В свою очередь в ПГИК уточнили: цена формируется исходя из государственного задания, утверждённого правительством РФ.

«Индексация стоимости обучения в 2026/27 году по отношению к 2025/26 учебному году сохраняется в пределах уровня инфляции», — добавили в институте.

В ПГАТУ подчеркнули, что на очной форме обучения увеличение составило в среднем 8%, а на очно-заочной и заочной формах — 10-12%.

«Тенденция обусловлена общим увеличением стоимости обучения в вузах РФ и федеральным регламентом стоимости одного бюджетного места», — пояснили в университете.

