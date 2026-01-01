Запуск перелётов из Перми в Петрозаводск отложили на неопределённый срок Рейсы планировалось осуществлять с 6 мая

Олег Антонов

Запуск авиасообщения между Пермью и Петрозаводском отложили на неопределённый срок. Планировавшиеся рейсы авиакомпанией «ЮВТ Аэро» с 6 мая по 21 октября исчезли из расписания пермского аэропорта. На информацию обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Как пояснил изданию источник, близкий к авиакомпании, «ЮВТ» рассчитывала на субсидирование рейсов из Перми за счёт федерального бюджета, однако получить его вовремя не удалось. Запустить полёты планируется после решения вопроса финансирования.

Напомним, о запуске рейсов из Перми в Петрозаводск стало известно в марте. Программа была запланирована на период с 6 мая по 21 октября 2026 года. Полёты должны были выполняться раз в неделю по средам на самолётах Bombardier СRJ-200, время в пути — 4 часа 25 минут.

