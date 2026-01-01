Просроченная банковская задолженность в Прикамье выросла за квартал более чем на 200 млн рублей

Константин Долгановский

По итогам первого квартала 2026 года общий объём просроченной задолженности в банковской рознице, не считая ипотечных кредитов, достиг в Пермском крае 24,815 млрд руб. За три месяца этот показатель вырос более чем на 200 млн, с 24,598 млрд руб. Темпы снижения задолженности пока не смогли компенсировать резкий январский скачок. Такие данные представили аналитики коллекторского агентства «Долговой консультант», основываясь на статистике Центрального банка Российской Федерации.

В целом по РФ просроченная задолженность достигла 1,44 трлн руб. За три месяца этот показатель вырос на 0,4%, что эквивалентно 6,3 млрд руб. Динамика по месяцам почти такая же: резкий скачок в январе и постепенное снижение в феврале и марте.

«Пока рано говорить о том, что сокращение проблемных долгов на балансах банков приобретает устойчивый характер. Колебания месяц к месяцу составляют менее одного процента от общего объёма задолженности, — отметил генеральный директор коллекторского агентства «Долговой консультант» Денис Аксёнов. — Однако, если сравнивать текущую ситуацию с 2025 годом, когда прирост задолженности составлял 1,8% ежемесячно, становится очевидно, что банки начали активнее передавать просроченную задолженность профессиональным коллекторским агентствам».

Как ранее сообщал «Долговой консультант», за 2025 год объём просроченной задолженности без учёта ипотеки вырос на 262,5 млрд руб. (+22,3%). К апрелю 2026 года доля неплатежей в общей задолженности в среднем по России составила 9,48%.

За весь 2025 год объём просроченной задолженности без учёта ипотеки вырос в Прикамье на 5,7 млрд руб. Просроченная задолженность в портфеле в регионе составила 8,75%.

«Доля просроченной задолженности в общем кредитном портфеле в 10% не является критичной. Однако реальный объём неплатежей в розничном сегменте, учитывая кредиты, проданные коллекторским агентствам, оценочно в полтора-два раза превышает статистические данные банковского сектора», — подытожил Денис Аксёнов.

