Для 75% жителей Перми День Победы является самым важным праздником

Константин Долгановский

9 Мая остается главным праздником для большинства жителей Перми. Исследование, проведенное SuperJob, показало, что 75% пермяков считают День Победы своим личным праздником, особенно среди респондентов старше 45 лет (82%).

Новый год занял второе место по популярности с 73% голосов, причём женщины оценивают его значительно выше мужчин (77% против 69% соответственно). Далее идут Международный женский день (44%), Рождество Христово (41%) и День защитника Отечества (33%). Праздник Весны и Труда получил 27% голосов, День России — 25%, а День народного единства — всего 13%. 8% опрошенных признались, что для них ни один из официальных праздников не имеет особого значения.

Общественные мероприятия, посвященные Великой Победе, продолжают вызывать живой интерес. «Георгиевскую ленточку» поддерживают 86% граждан (63% полностью и 23% скорее положительно), а «Бессмертный полк» — 90% (65% полностью и 25% скорее положительно). Женщины активнее мужчин выражают свою поддержку обеим инициативам. В комментариях респонденты отмечают: «Память — это наша благодарность за будущее, которое они защищали»; «Это правильно, я горжусь, когда вижу парад, и считаю, что эту традицию нужно продолжать».

Однако встречаются и критические замечания, в основном связанные с неуважительным отношением к символам: «Это стало просто модой, люди цепляют ленточки без смысла, это не настоящее уважение», «Это всё показуха». Несмотря на отдельные негативные отзывы, общий уровень поддержки остается очень высоким. Участники опроса подчеркивают: «Мы должны помнить и чтить тех, кто погиб за нас».

