За 5 мая в Пермском крае потушили 13 пожаров

МЧС России по Пермскому краю

За минувшие сутки, 5 мая 2026 года, в Пермском крае было ликвидировано 13 возгораний. В Перми зафиксировано три пожара, в Соликамском муниципальном округе также произошло три пожара. По одному случаю возгорания зарегистрировано в Чайковском, Кудымкарском, Кунгурском, Лысьвенском, Березниковском, Красновишерском и Карагайском муниципальных округах. Один человек получил травмы. Об этом сообщает газета «Пятница» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Жителям и гостям Пермского края напомнили, что до 10 мая в регионе действует особый противопожарный режим.

«В случае обнаружения признаков пожара немедленно сообщайте об этом по телефонам «01», «101», «112». За нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрены штрафы: для граждан — до 50 тыс. руб., для должностных лиц — до 90 тыс. руб., а для юридических лиц — до 1 млн руб.», — отметили в ведомстве.

