Более 60% жителей Перми рассчитывают на автоматизацию части их рабочих задач Примерно столько же заявили о важности повышения квалификации

Эксперты hh.ru провели исследование, чтобы выяснить, какие факторы жители Пермского края считают важными для повышения своей продуктивности на рабочем месте. Опрос показал, какие меры, по мнению сотрудников, действительно влияют на эффективность и качество их работы, а также какую роль в этом играет автоматизация.

Опрошенные отметили, что на их продуктивность влияют как технологические аспекты, так и межличностные отношения и условия труда.

Значимым фактором, по мнению 63% жителей Пермского края, является автоматизация части рабочих задач. Молодежь особенно активно поддерживает эту идею: среди респондентов до 18 лет таких 73%, в группе 18-24 — 76%, а в возрастной категории 25-34 — 72%. Наибольшую поддержку автоматизация получила среди представителей маркетинга, рекламы и PR (83%), сотрудников финансового сектора и бухгалтерии (81%), юристов (80%), а также высшего и среднего менеджмента (78%).

Обучение новым навыкам или повышение квалификации также стало важным стимулом для повышения производительности труда. Об этом заявили 65% опрошенных. Кроме того, 55% респондентов отметили важность повышения заработной платы, 50% — улучшения физических условий труда, 48% — готовности руководства учитывать мнение сотрудников по улучшению рабочих процессов, а 43% — внедрения современных технологий или замены устаревшего оборудования.

38% опрошенных указали на необходимость снижения уровня бюрократии и числа бессмысленных совещаний. 25% респондентов отметили важность уменьшения текучести кадров, 23% — увеличения числа сотрудников для снижения нагрузки, а 13% — увеличения общего финансирования бизнес-проектов.

При этом уровень реального внедрения технологий в компании оценивается работниками по-разному. 30% респондентов считают, что процессы в их организациях автоматизированы на хорошем уровне. Еще 53% оценивают этот показатель как средний и хотят большей автоматизации своих рабочих задач, и лишь 8% опрошенных отметили низкий уровень автоматизации в своих компаниях.





