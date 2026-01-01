Четыре новые женские консультации открылись в Пермском крае Модульные медицинские центры появились в Куеде, Очёре, Карагае и Верещагино Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Пермском крае открыли четыре новые женские консультации. Современные модульные учреждения начали работу в Куеде, Очере, Карагае и Верещагино. На их строительство в рамках национального проекта «Семья» было выделено около 85 млн руб. Об этом сообщили в минздраве региона, напомнив, что на сегодня в Прикамье функционируют 35 женских консультаций, в том числе восемь в сельской местности.

Новые медицинские центры оснащены современным оборудованием, что позволяет беременным женщинам получать квалифицированную помощь акушера-гинеколога.

В министерстве отметили, что пациентки могут рассчитывать не только на лечение, но и на психологическую, социальную и правовую поддержку. Одним из важных направлений остаётся помощь парам, столкнувшимся с проблемой бесплодия. При выявлении заболеваний репродуктивной системы женщины могут проходить регулярное диспансерное наблюдение, что способствует своевременному выявлению и лечению патологий.

