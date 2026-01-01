Завершено расследование избиения двух посетительниц бара в Перми Перед судом предстанет 26-летний местный житель

фото предоставлено прокуратурой Пермского края

Следователь следственного отдела по Ленинскому району Перми регионального управления СК России завершил расследование уголовного дела в отношении 26-летнего мужчины. Он обвиняется в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), связанном с сопротивлением представителю власти, а также в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (ч. 2 ст. 112 УК РФ), совершённом из хулиганских побуждений.

Дело было возбуждено по указанию руководителя регионального управления СК России Дениса Головкина после публикации информации в СМИ.

По данным следствия, 14 февраля в одном из баров Ленинского района Перми пьяный мужчина, нарушая общественный порядок, избил двух посетительниц 1988 и 1994 г.р. Кроме того, он сопротивлялся сотрудникам охраны, которые пытались пресечь нарушение. После инцидента обвиняемый скрылся с места преступления.

Благодаря совместной работе следователей СК и полицейских личность подозреваемого была установлена. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что одной из потерпевших причинён вред здоровью средней тяжести. В ходе расследования мужчина находился под стражей. Оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Пермскому краю.

Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

