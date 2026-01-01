На здании музыкальной школы Краснокамска появилась памятная доска первому директору Поделиться Твитнуть

В Краснокамске состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь первого директора Детской музыкальной школы Александра Бударина. Об этом сообщили в городской администрации.

В мэрии отметили, что Александр Евстафьевич стоял у истоков школы, вложив в ее создание и развитие много сил и энергии. Он не только руководил образовательным процессом, но и преподавал, вдохновляя учеников. Благодаря его усилиям школа стала центром подготовки талантливых музыкантов, а ее выпускники прославляют город своими достижениями.

«Установка мемориальной доски — это символ уважения к памяти выдающегося педагога и напоминание о важности сохранения традиций музыкального образования, заложенных Александром Евстафьевичем Будариным 77 лет назад», — добавили чиновники.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.