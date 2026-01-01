Кафе на Стахановской в Перми закрыли из-за серьёзных санитарных нарушений

Олег Антонов

Кафе «Айва», расположенное на ул. Стахановской в Перми, прекратило свою работу на 30 дней. Причиной стали грубые нарушения санитарных норм, выявленные краевым Роспотребнадзором. Об этом пишет ВЕТТА.

Во время проверки было установлено, что в кафе не соблюдаются базовые правила гигиены. Продукты, которые должны обрабатываться отдельно (овощи, яйца, мясо и курица), мылись в одной ванне. Там же мыли руки сотрудники. Все ингредиенты, включая тесто, готовились на одном столе.

Кроме того, выяснилось, что персонал не проходил ежедневный медицинский осмотр на наличие кожных заболеваний или инфекционных признаков. Такие нарушения создают реальную угрозу здоровью и жизни посетителей, а также могут способствовать распространению инфекций.

Индустриальный районный суд Перми признал владельца кафе виновным в несоблюдении санитарно-эпидемиологических норм и приостановил его работу на 30 дней.

