В Пермском крае создаются бесплатные точки доступа к Wi-Fi Они помогут оставаться на связи во время ограничения мобильного интернета Поделиться Твитнуть

фото: МТС

Для обеспечения безопасности в Пермском крае временно и локально ограничено использование мобильного интернета. Во время ограничений жители Прикамья смогут пользоваться голосовой связью, проводным интернетом с возможностью раздачи домашнего и служебного Wi-Fi, а также бесплатным Wi-Fi, доступным через более 1,4 тыс. точек доступа, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Местоположение этих точек можно найти на карте портала «Управляем вместе» в разделе «Открытые данные», а также в чат-боте в приложении «Макс». На данный момент на карте отмечены точки Wi-Fi, установленные в МФЦ, а также рядом провайдеров. При появлении новых точек карта будет обновляться.

Для подключения к публичной точке доступа необходимо выбрать сеть из списка доступных, перейти на страницу авторизации и выбрать один из предложенных методов входа. В публичных сетях Wi-Fi не рекомендуется передавать личные данные, оплачивать счета или вводить пароли.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.