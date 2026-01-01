В историческом городе Пермского края разработан единый стандарт для коммерческих вывесок Центр Чердыни украсили вывески в стиле начала ХХ века

Фото: предоставлено главным архитектором Пермского края

В историческом центре Чердыни в кварталах, примыкающих к музейному комплексу, коммерческие вывески меняются на новые, выполненные в стилистике начала ХХ века.

Как сообщила главный архитектор Прикамья Елена Ермолина, для Чердыни разработаны и утверждены правила размещения рекламных конструкций; действует специальная программа поддержки предпринимателей: им выделяется субсидия для смены вывесок. Сами вывески изготавливает местный мастер. В 2021 году по проекту «Новые вывески в «старых» традициях» установили шесть вывесок на ул. Успенской, в 2023-2024 годах — еще девять таких вывесок по городу.

Кроме того, работа с исторической средой самого «туристического» из городов Пермского края включает разработку туристического мастер-плана, уже созданы туристический код города и концепция развития прилегающих к музейному комплексу пространств. Цель этой деятельности — вернуть улицам Чердыни их характер и историческую атмосферу.

