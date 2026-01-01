В районе экстрим-парка сформирована зона комплексного развития территории Улица Грузинская станет набережной-променадом Поделиться Твитнуть

Фогто: предоставлено главным архитектором Пермского края

В районе экстрим-парка, между улицами Екатерининской и Плеханова, сформирован проект комплексного развития территории (КРТ) площадью 3,8 га и жилой площадью порядка 52 тыс. кв. м.

Как сообщила главный архитектор Пермского края Елена Ермолина, прорабатывается два варианта градостроительной концепции КРТ, обе берут начало в историческом контексте территории: ранее на месте застройки располагались теплицы «Зелёного хозяйства», поэтому за смысловые ориентиры были приняты рост, развитие и связь с природой.

Согласно концепции, в долине Данилихи появятся прогулочные маршруты. примыкающие к «Зеленому кольцу» Перми. Формирование квартала планируется с учётом природно-рекреационного каркаса в долине.

В план входит новый парк, который станет буфером между железной дорогой и жилыми кварталами, событийным пространством, прогулочной зоной с озеленением и местами для отдыха, а также сквер с площадкой для выгула собак.

Для лучшей встроенности территории в город формируются новые пешеходные и транспортные связи, в том числе велодоступность.

Улица Грузинская станет прибрежным парковым променадом с коммерческой функцией: здесь расположатся кафе, магазины и другие сервисы.

Особо продумываются парковочные решения: от многоуровневых паркингов до встроенных форматов в жилой застройке.

Для реализации проекта КРТ предусмотрен выкуп гаражей и нежилых помещений по итогам оценки их рыночной стоимости.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.