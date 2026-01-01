Реконструкцией Гостиного двора в Кунгуре займутся строители из Перми
В историческом объекте будет организовано общественное пространство
Министерство строительства Пермского края объявило результаты конкурса подрядчиков для выполнения работ по реконструкции объекта культурного наследия федерального значения «Гостиный двор» в Кунгуре — единственного сохранившегося на Урале торгово-купеческого сооружения такого рода. Гостиный двор был построен в XIX веке по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского.
Победителем конкурса стала пермская строительная компания «Спарта». В настоящее время готовится заключение контракта.
Проектом запланировано проведение ремонтных и реставрационных работ с сохранением исторического здания и восстановление архитектурного облика фасадов в состоянии, наиболее близком к первоначальному.
В здании общей площадью 9,5 тыс. кв. м будет проведён ремонт с усилением фундаментов, реконструкцией лестниц и их приспособлением для перемещения маломобильных посетителей, восстановлением кирпичной кладки, переустройством кровли и перекрытий на этажах, монтажом инженерных сетей и вентиляции с учётом нового функционала здания.
Планируется, что в историческом объекте будет открыто новое общественное пространство, где наряду с торгово-ярмарочными площадками для ремесленников будут размещаться выставочные залы, творческие мастерские и другие зоны активностей.
