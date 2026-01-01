Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Театральный фестиваль-лаборатория в Пермском крае получил поддержку Президентского фонда Фестиваль «Камский» пройдёт в ноябре в Лысьве

Фото: АНО "Агентство новых технологий"

Театральный фестиваль-лаборатория «Камский», объединяющий театры малых городов Пермского края, уже в третий раз стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

Особенность «Камского» в том, что это фестиваль-путешественник: каждый год он проходит на разных театральных площадках Прикамья. История «Камского» началась в 2018-м. Первый фестиваль состоялся в Кудымкаре, в последующие годы его принимали Березники, Лысьва, Губаха и Чайковский. В 2026 году «Камский» получил приглашение от Лысьвенского театра драмы им. А.А. Савина. Фестиваль состоится в последнюю неделю ноября.

Ещё одно необычное качество фестиваля — то, что на нём для создания лабораторных эскизов формируются сборные команды из представителей трупп разных театров. Необходимость быстро сформировать команду из незнакомых людей и совместно работать над творческим проектом — очень эффективная актёрская школа.

Марина Зорина, арт-директор фестиваля «Камский», член правления Пермского отделения Союза театральных деятелей России:

— Фестиваль 2026 года посвящён 150-летию Союза театральных деятелей России и осмыслению роли театра как социального и профессионального института, который формирует культурную жизнь страны, объединяет людей, участвует в развитии регионов и воспитывает новые поколения зрителей и артистов. В центре внимания фестиваля «Камский» в 2026 году — трансформация современного театра. Участники и зрители будут обсуждать, как театр сохраняет традиции и одновременно обновляется, отвечая на вызовы времени; как меняются форма, язык, сценическое пространство и отношения между актёром и зрителем.

Особое внимание будет уделено тому, как театр реагирует на современный мир, где границы между сценой и зрительным залом, реальностью и цифровым опытом, обществом и личным становятся всё более подвижными. Фестиваль станет площадкой эксперимента, профессионального диалога и зрительского переживания — пространством, где можно не только увидеть новые театральные формы, но и почувствовать сам процесс их рождения.

Сумма грантовой поддержки фестиваля Президентским фондом культурных инициатив составила почти 6,8 млн руб.

