Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская филармония примет всероссийское совещание по органной музыке Органное искусство будет рассмотрено как фактор развития региона

В Пермской краевой филармонии состоится особенное событие, совмещающее деловую и творческую программы: 22-24 мая в Органном зале пройдёт X Всероссийское совещание органной секции Союза концертных организаций России (СКОР). Насыщенная программа превращает это событие в настоящий органный мини-фестиваль.

Тема форума — «Органное искусство как фактор устойчивого развития региона». В совещании примут участие руководители концертных организаций, органисты, педагоги и кураторы музыкальных фестивалей со всей страны. Участники деловой программы обсудят, какую роль органная музыка играет в культурной жизни сегодня и какие перспективы её ждут. География участия обещает быть очень широкой: от Уфы и Белгорода до Томска и Читы.

Запланированы выступления органистки, музыковеда, главного редактора журнала «Музыкальная жизнь», доктора искусствоведения, профессора Евгении Кривицкой (Москва), директора зала органной и камерной музыки «Родина» Ирины Андреевой (Челябинск), музыкантов из Новосибирска (Наталья Багинская), Саратова (Наталья Гольфарб) и других городов Российской Федерации. Хедлайнером пленарного заседания выступит лауреат премии в сфере культуры Перми, обладатель звания «Органист года-2025», солистка Пермской краевой филармонии, заместитель директора по концертному планированию Евгения Камянская. Она выступит с докладом «Пермский орган в пространстве мировой культуры».

Творческая программа представит серию концертов для широкой публики (6+).

22 мая в 15:00 пройдёт открытая репетиция «Органное закулисье» с участием солиста Белгородской государственной филармонии, лауреата международных конкурсов, первого в истории лауреата всероссийской премии «Органист года» Тимура Халиуллина.

В тот же день в 19:00 состоится гала-концерт участников органной секции СКОР. В один вечер на одной сцене выступят самые блестящие органисты современной России: солистка Пермской краевой филармонии Евгения Камянская, профессор Новосибирской консерватории Наталья Багинская, заслуженный артист России Даниэль Зарецкий (Санкт-Петербург), солист Томской филармонии Дмитрий Ушаков, солист Белгородской филармонии Тимур Халиуллин, профессор Московской консерватории Евгения Кривицкая, лауреаты международных конкурсов Наталья Гольфарб (Саратов) и Аида Глухова (Казань). В программе — произведения Иоганна Себастьяна Баха, Сезара Франка, Иоганна Штрауса, Джакомо Пуччини и других, в том числе современных композиторов.

24 мая в 15:00 состоится гала-концерт молодых органистов из Перми, Новосибирска, Казани и Красноярска.

В качестве подарка участникам творческого форума и пермской публике Пермская краевая филармония приготовила концертную программу из произведений Шопена, Бизе и Равеля в исполнении Тюменского филармонического оркестра (дирижер Юрий Медяник), солист — Филипп Копачевский (фортепиано). Этот концерт состоится 23 мая в 19:00.

Запланированы также мастер-классы заслуженного артиста РФ, профессора Даниэля Зарецкого (Санкт-Петербург) для учащихся образовательных организаций Перми и Пермского края.

