В минтербезе Прикамья дали разъяснения по поводу ограничения мобильного интернета Решение о блокировке принимают федеральные органы власти Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Министерстве территориальной безопасности Пермского края дали комментарий по поводу временных ограничений работы мобильного интернета и связи. Как пояснили представители ведомства сайту perm.aif.ru, подобные решения не принимаются на уровне региона — это прерогатива федеральных структур.

В министерстве особо отметили, что ни региональные власти, ни правоохранительные органы Пермского края не уполномочены приостанавливать или возобновлять услуги мобильной связи. Все подобные меры вводятся исключительно по требованию ФСБ России и в строгом соответствии с Указом Президента № 33-ФЗ от 20 февраля 2026 года.

Согласно этому документу, операторы обязаны выполнять предписания органов безопасности, и не несут ответственности за возможные перебои в предоставлении услуг, если они связаны с выполнением таких требований.

В ведомстве также напомнили, что ранее разъясняли жителям региона, можно ли по сигналу сирены определить характер угрозы.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.